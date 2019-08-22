Новости Кузбасса

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Кемеровчанка Ксения Кривко будет Россию на международном конкурсе красоты «Mrs. Globe-2019»

Жительница Кемерово Ксения Кривко заняла 1 место на конкурсе красоты и материнства «Миссис Россия» и завоевала титул «Миссис Россия 2019-Globe», который дает ей эксклюзивное право представлять страну на самом престижном и масштабном международном конкурсе «Mrs. Globe-2019» в Китае («Миссис Земной шар - 2019»). Конкурс пройдет в Шеньчжене в декабре 2019 года. За титул самой красивой мамы мира поборются 80 представительниц со всего мира. Ксения Кривко - матьа 4-х сыновей, телеведущая, автор и ведущая женских тренингов, стала титулованной «Миссис Россия 2019 - Globe». Кузбасская красавица уже начала активную подготовку к международному конкурсу «Mrs. Globe-2019». 27 ноября Ксения Кривко отправится в Китай.    Фото:  пресс-служба АКО

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22/08/2019
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