Новости Кузбасса

Новый Центр современного искусства открылся в Новокузнецке В южной столице Кузбасса открылся крупнейший за Уралом Центр современного искусства. Общая площадь...

Спиртное в День шахтера в Кузбассе не запретят Торговля горячительными напитками будет запрещена 1 сентября (День знаний) и 11 сентября (День...

Стало известно, какие нарушения нашли в ТРЦ «Лапландия» в Кемерове Сотрудники прокуратуры сообщили, что все обнаруженные в кемеровской "Лапландии" нарушения...