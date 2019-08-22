Новости Кузбасса

Жительница Кемерово Ксения Кривко заняла 1 место на конкурсе красоты и материнства «Миссис Россия» и завоевала титул «Миссис Россия 2019-Globe», который дает ей эксклюзивное право представлять страну на самом престижном и масштабном международном конкурсе «Mrs. Globe-2019» в Китае («Миссис Земной шар - 2019»). Конкурс пройдет в Шеньчжене в декабре 2019 года. За титул самой красивой мамы мира поборются 80 представительниц со всего мира. Ксения Кривко - матьа 4-х сыновей, телеведущая, автор и ведущая женских тренингов, стала титулованной «Миссис Россия 2019 - Globe». Кузбасская красавица уже начала активную подготовку к международному конкурсу «Mrs. Globe-2019». 27 ноября Ксения Кривко отправится в Китай. Фото: пресс-служба АКО
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В южной столице Кузбасса открылся крупнейший за Уралом Центр современного искусства. Общая площадь...
|
Торговля горячительными напитками будет запрещена 1 сентября (День знаний) и 11 сентября (День...
|
Сотрудники прокуратуры сообщили, что все обнаруженные в кемеровской "Лапландии" нарушения...
|
В Кемерове перекроют движение по проспекту Ленина. Ограничение будет действовать несколько дней. В...