Кемеровчанка Мария Третьякова стала призером первенства мира по тяжелой атлетике-2017

Соревнования по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок в возрасте до 21 года прошли в Токио (Япония).

Третье место в рывке среди юниорок в весовой категории до 75 кг заняла мастер спорта России Мария Третьякова, которая подняла 99 кг.

Тренируется кемеровская спортсменка под руководством Ирины Чирюкиной.