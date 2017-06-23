Кемеровчанка Мария Третьякова стала призером первенства мира по тяжелой атлетике-2017

Соревнования по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок в возрасте до 21 года прошли в Токио (Япония).
Третье место в рывке среди юниорок в весовой категории до 75 кг заняла мастер спорта России Мария Третьякова, которая подняла 99 кг.
Тренируется кемеровская спортсменка под руководством Ирины Чирюкиной.
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