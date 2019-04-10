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Кемеровчанка сдала в полицию доставшиеся ей по наследству патроны и порох

49-летняя кемеровчанка решила сдать в полицию найденные патроны и порох, доставшиеся ей вместе с частным домом от родственника, который был заядлым охотником. Разбирая веранду строения, женщина обнаружила сумку, в которой хранились боеприпасы. Зная  о профилактической операции «Оружие», горожанка решила принять в ней участие и обратилась в дежурную часть.

В настоящее время 50 патронов 12 калибра, а также 5 банок с порохом и три упаковки с капсулями-воспламенителями направлены на экспертизу. По данному факту проводится проверка, по окончании которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
10/04/2019
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