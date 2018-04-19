Комментарии

СК провел обыски в доме главы МЧС по Кемерово Следственный комитет в рамках расследования пожара в ТЦ "Зимняя вишня" провел обыски в...

В Кемерове посетителей ТРЦ «Променад» эвакуировали из-за задымления Посетителей торгово-развлекательного центра «Променад» в центре Кемерова эвакуировали из-за...

Кузбасс: личную информацию жильцов «слили» в Сеть в Мысках В кузбасских Мысках управляющие компании «слили» в сеть Интернет персональные данные собственников...