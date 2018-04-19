Комментарии

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Жительница Заводского района Кемерово разбирала личные вещи умершего отца и нашла ружье и запас патронов к нему.
Женщана сообщила о находке в полицию. Стражи порядка изъяли обрез охотничьего одноствольного ружья марки ИЖ и 150 патронов.
При проверке по базам учета полицейские установили, что в качестве владельца оружия отец кемеровчанки зарегистрирован не был.
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