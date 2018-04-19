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Кемеровчанка сдала в полицию оружие отца

Жительница Заводского района Кемерово разбирала личные вещи умершего отца и нашла ружье и запас патронов к нему.

Женщана сообщила о находке в полицию. Стражи порядка изъяли обрез охотничьего одноствольного ружья марки ИЖ и 150 патронов.

При проверке по базам учета полицейские установили, что в качестве владельца оружия отец кемеровчанки зарегистрирован не был.

Общество
Топ
Кемерово
kuzbassnews.ru
19/04/2018
Общество
Топ
Кемерово

Комментарии

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19/04/2018
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