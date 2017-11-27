Кемеровчанка сдала в полицию столетний пистолет «Браунинг»

В Кемерово к участковому уполномоченному обратилась 53-летняя женщина: разбирая вещи родственников, она нашла револьвер Браунинг и 4 патрона к нему.
Оружие кемеровчанка сдала участковому, а он передал на исследование экспертам.
Предварительно установлено, что пистолет «Браунинг» - 1906 года выпуска и ранее это компактное оружие считалось дамским.
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