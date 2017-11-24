Кемеровчанка споет самую длинную песню

Кемеровчанка получила возможность спеть самую длинную песню в мире, победив второй год подряд в конкурсе «Золотая нота».

На X Международном конкурсе-фестивале молодых исполнителей «Золотая нота» в Москве Дарья Жуланова, воспитанница Центра творчества Заводского района, солистка образцового детского коллектива музыкального театра «Браво», получила сертификат на участие в проекте «Самая длинная песня в мире», который может попасть в книгу рекордов Гиннеса.

Дарья смогла завоевать в двух номинациях высшие баллы от всех членов жюри: Иосифа Кобзона, Александра Левшина, Марии Кац, Сергея Беликова, Игоря Сандлера, Виктора Буланкина.