Кемеровчанка споет самую длинную песню

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Кемеровчанка получила возможность спеть самую длинную песню в мире, победив второй год подряд в конкурсе «Золотая нота».
На X Международном конкурсе-фестивале молодых исполнителей «Золотая нота» в Москве Дарья Жуланова, воспитанница Центра творчества Заводского района, солистка образцового детского коллектива музыкального театра «Браво», получила сертификат на участие в проекте «Самая длинная песня в мире», который может попасть в книгу рекордов Гиннеса.
Дарья смогла завоевать в двух номинациях высшие баллы от всех членов жюри: Иосифа Кобзона, Александра Левшина, Марии Кац, Сергея Беликова, Игоря Сандлера, Виктора Буланкина.
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