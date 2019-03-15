Новокузнечанку подозревают в совершении серии мошенничеств в сети Интернет

В полицию Кемеровского района за помощью обратилась 40-летняя жительница поселка Звездный: неизвестная обманула ее и похитила 10 000 рублей.
Полицейские выяснили, что на одном из интернет-сайтов потерпевшая нашла объявление о продаже игровой приставки, которую она хотела приобрести своим детям. В переписке с покупательницей продавец потребовала предоплату. Женщина выполнила это условие и перечислила деньги. Однако после этого мошенница прекратила отвечать на ее сообщения. В обещанный срок посылку с товаром она не доставила.
В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Кемеровскому району установили подозреваемую. Ею оказалась 28-летняя жительница Новокузнецка. Полицейские задержали ее в городе Осинники. Злоумышленница дала признательные показания и пояснила, что создала фейковое объявление в сети Интернет, чтобы обманывать людей. В ходе допроса полицейские установили причастность задержанной к совершению еще двух аналогичных преступлений.
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