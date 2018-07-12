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Кемеровчанку приговорили за торговлю средствами для похудения

Заводский районный суд Кемерово вынес приговор 32-летней горожанке, которая с февраля 2016 по декабрь 2017 года занималась незаконным перемещением сильнодействующих веществ через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Женщина нашла поставщиков сильнодействующих веществ на территории Республики Казахстан получала почтовые отправления с запрещенными на территории Российской Федерации препаратами.

В целях конспирации запрещенные к обороту вещества содержались в таблетках для похудения – БАДах, на упаковках которых указывался вполне легальный состав, которые впоследствии перепродавались желающим быстро похудеть.

В декабре 2017 года при получении в почтовом отделении очередной партии общей массой около 400 грамм женщина были задержана. Во время обыска из ее дома было изъято еще около 400 грамм сильнодействующих веществ.

Капсулы производились нелегально в Китае, где содержащееся в них вещество также запрещено. Подсудимая знала о запрете использования вещества, что оно опасно для здоровья, однако доход от продажи препаратов был большой и быстрый.

Суд признал женщину виновной в контрабанде и незаконном сбыте сильнодействующих веществ и назначил наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года, на период испытательного срока на возложены соответствующие обязанности.

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kuzbassnews.ru
12/07/2018
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