Кемерово и Новокузнецк получат по 25 миллионов рублей на ремонт и реконструкцию мемориалов

Средства будут выделены из областного бюджета. Они пойдут на ремонт и реконструкцию мемориалов трудовой доблести и воинской славы и обустройство прилегающих к ним территорий. Объекты будут определены с учетом мнения кемеровчан и новокузнечан.
Данное решение принято губернатором Сергеем Цивилевым в связи с присвоением городам Кемерово и Новокузнецк звания «Город трудовой доблести и воинской славы». На концерте «Песни Победы» 11 мая Сергей Цивилев вручил знаки главе Кемерова Илье Середюку и труженице тыла Валентине Сабининой, а также главе Новокузнецка Сергею Кузнецову и заслуженному металлургу России Виктору Антонову.
Фото: пресс-служба АКО
13/05/2019
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