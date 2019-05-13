Кемерово и Новокузнецк получат по 25 миллионов рублей на ремонт и реконструкцию мемориалов

Средства будут выделены из областного бюджета. Они пойдут на ремонт и реконструкцию мемориалов трудовой доблести и воинской славы и обустройство прилегающих к ним территорий. Объекты будут определены с учетом мнения кемеровчан и новокузнечан.

Данное решение принято губернатором Сергеем Цивилевым в связи с присвоением городам Кемерово и Новокузнецк звания «Город трудовой доблести и воинской славы». На концерте «Песни Победы» 11 мая Сергей Цивилев вручил знаки главе Кемерова Илье Середюку и труженице тыла Валентине Сабининой, а также главе Новокузнецка Сергею Кузнецову и заслуженному металлургу России Виктору Антонову.

Фото: пресс-служба АКО