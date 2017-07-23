Кемерово стал лидером по распространению ВИЧ в России

"Вы знаете, что Кемерово у нас лидер в стране по этой инфекции? Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург - это точки, которые сегодня на нашей карте горят", - сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова участникам молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме".
Лидерами по распространению ВИЧ в РФ стали Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург.
Общее число зарегистрированных ВИЧ-больных среди граждан России по данным за март 2017 года составило 1 103 150 человек.
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