Кемерово - в тройке лидеров по реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги»

Ход дорожного ремонта обсудили руководители 38 городов, представители проектных офисов агломераций на видеоселекторе, который провёл первый заместитель Министра транспорта РФ Евгений Дитрих. В тройку лидеров по реализации федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» вошла кемеровская агломерация.Она была отмечена как в полной мере выполнившая требование Министерства транспорта по 100% заключению контрактов в срок до 15 июля.

На сегодняшний день в Кемерове работы идут на 44,6 км городских магистралей. В ближайшие дни начнётся приёмка готовых объектов. Всего в городе запланировано отремонтировать в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» 61,3 км дорог, установить 5 светофоров, 8 рубежей скоростного контроля и 1571 дорожный знак.

Проект «Безопасные и качественные дороги» затрагивает свыше 19 млн человек, проживающих в 38 крупнейших агломерациях России. Он будет реализовываться с 2017 по 2025 годы, благодаря этому только в текущем году будет отремонтировано более 45 тысяч км дорог, ликвидировано более 1000 мест концентрации ДТП, установлено 1600 светофоров и 25 тысяч дорожных знаков.