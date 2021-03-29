Кемеровостат напоминает: в Кузбассе продолжается экономическая перепись малого бизнеса

Заполненные анкеты необходимо успеть предоставить до 1 апреля 2021 года включительно.
Подать свои отчеты бизнесмены могут любым удобным способом.
В электронном виде анкету можно заполнить:
• до 1 апреля на сайте Росстата (при наличии электронной подписи) –
• до 30 апреля на Едином портале государственных услуг
Для предоставления сведений по форме № 1-предприниматель индивидуальному предпринимателю достаточно подтвержденной учетной записи.
Юридическим лицам услуга по заполнению формы № МП-сп доступна при наличии подтвержденной учетной записи и электронной подписи.
Для получения услуги следует обратиться по адресу:
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или
Если анкета заполнена на бумажном бланке, ее необходимо передать лично или отправить по почте в отделы (подразделения) государственной статистики в районах и городах Кузбасса по месту своей деятельности до 1 апреля 2021 года.
Участие в Сплошном наблюдении является обязательным для всех субъектов малого и среднего предпринимательства. Это требование Федерального закона № 209 - ФЗ от 24.07.2007г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Отчитаться необходимо, даже если хозяйствующий субъект не вел деятельности в 2020 году. При возникновении вопросов можно получить консультацию у специалистов Кемеровостата.
Нарушение порядка представления статистической отчетности влечет за собой ответственность, установленную ст. 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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