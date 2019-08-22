Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кемеровская филармония приглашает на открытие после ремонта органного зала

В Государственной филармонии Кузбасса презентуют новое звучание органа «Зауэр» после его полномасштабного капремонта и настройки. В течение лета представители немецкой фирмы-производителя впервые с 1983 года провели поистине монументальную работу - полностью разобрали этот уникальный и единственный в Кузбассе музыкальный инструмент, настроили его. Вся каждодневная работа проводилась с участием органных мастеров филармонии - Юрия Ткаченко и Александра Чащевого. И уже в новом концертном сезоне слушатели ощутят новую силу и особую величественность звучания органа. Открытие органного сезона запланировано на 11 сентября, а 23 августа филармония приглашает поклонников на торжественную церемонию подписания акта приемки органа.  Фото: пресс-служба АКО

Культура
Топ
Кемерово
kuzbassnews.ru
22/08/2019
Культура
Топ
Кемерово
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Новый Центр современного искусства открылся в Новокузнецке
В южной столице Кузбасса открылся крупнейший за Уралом Центр современного искусства. Общая площадь...
Спиртное в День шахтера в Кузбассе не запретят
Торговля горячительными напитками будет запрещена 1 сентября (День знаний) и 11 сентября (День...
Стало известно, какие нарушения нашли в ТРЦ «Лапландия» в Кемерове
Сотрудники прокуратуры сообщили, что все обнаруженные в кемеровской "Лапландии" нарушения...
В Кемерове перекроют движение по проспекту Ленина
В Кемерове перекроют движение по проспекту Ленина. Ограничение будет действовать несколько дней. В...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus