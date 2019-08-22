Кемеровская филармония приглашает на открытие после ремонта органного зала

В Государственной филармонии Кузбасса презентуют новое звучание органа «Зауэр» после его полномасштабного капремонта и настройки. В течение лета представители немецкой фирмы-производителя впервые с 1983 года провели поистине монументальную работу - полностью разобрали этот уникальный и единственный в Кузбассе музыкальный инструмент, настроили его. Вся каждодневная работа проводилась с участием органных мастеров филармонии - Юрия Ткаченко и Александра Чащевого. И уже в новом концертном сезоне слушатели ощутят новую силу и особую величественность звучания органа. Открытие органного сезона запланировано на 11 сентября, а 23 августа филармония приглашает поклонников на торжественную церемонию подписания акта приемки органа. Фото: пресс-служба АКО
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