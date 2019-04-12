В Тяжинском районе журналисты выяснили, что думают земляки о равнозначности терминов «Кемеровская область» и «Кузбасс».
К нововведению тяжинцы в основном отнеслись положительно. Некоторую обеспокоенность у жителей района вызывал только один момент – не придется ли после принятия нового названия региона «Кемеровская область – Кузбасс», менять документы. Поняв, что этого не предполагается, сомневающиеся высказывались за равнозначность терминов «Кемеровская область» и «Кузбасс».
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