Кемеровская область = Кузбасс

Кузбассовец из-за страха устроил пожар с ущербом более 6 млн рублей В ходе разбирательства выяснилось, что склад загорелся из-за поджога. Позднее стражи порядка...

В Кемерове дорожники наносят разметку Если всё получится, развернём масштабные работы по нанесению разметки в целом по городу, -...

Власти планируют увеличить долю кузбасских товаров в крупных магазинах Кузбасские власти планируют к концу 2020 года увеличить долю местных производителей на полках...