Кемеровская полиция простит помочь в розыске мужчины

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Полицией Кемерово разыскивается Чубачинов Виктор Петрович, 07.11.1948 года рождения, который 16 июня 2017 года он ушел из дома по улице Металлистов, и до настоящего времени его местонахождение не известно.
На вид около 70 лет, худощавого телосложения, рост около 165 см. лицо овальное, волосы прямые, черные с сединой, глаза темные.
Был одет в синие джинсы, рубашку и черные сланцы.
Информацию о местонахождении Виктора Чубачинова просят сообщить в полицию Кемерово по телефонам: 8-(3842)-39-07-21, 39-07-24.
04/09/2017
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