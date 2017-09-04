Кемеровская полиция простит помочь в розыске мужчины

Полицией Кемерово разыскивается Чубачинов Виктор Петрович, 07.11.1948 года рождения, который 16 июня 2017 года он ушел из дома по улице Металлистов, и до настоящего времени его местонахождение не известно.

На вид около 70 лет, худощавого телосложения, рост около 165 см. лицо овальное, волосы прямые, черные с сединой, глаза темные.

Был одет в синие джинсы, рубашку и черные сланцы.

Информацию о местонахождении Виктора Чубачинова просят сообщить в полицию Кемерово по телефонам: 8-(3842)-39-07-21, 39-07-24.