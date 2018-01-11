Кемеровская полиция разыскивает женщину, пропавшую после ссоры с родными

Управление МВД России по. Кемерово разыскивает 39-летнюю горожанку Ирину Киселеву, которая 10 ноября ушла из дома после ссоры с родственниками. С этого времени ее местонахождение остается неизвестным.

Женщина была одета в вязаную темно-серую шапку, куртку средней длины синего цвета, брюки темного цвета и черные осенние ботинки.

Приметы: рост– 160-165 см, светлые прямые волосы, голубые глаза, круглое лицо и среднее телосложение. На животе послеродовой шрам.

Всех владеющих информацией о нахождении Ирины Киселевой просят позвонить по телефонам 8 (3842) 390-723, 390-724.