Кемеровская таможня конфисковала у туристов саженцы орхидей

На Кузбасском таможенном посту у двух человек, прилетевших рейсом из Вьетнама, сотрудники таможни обнаружили сразу несколько саженцев орхидей.
И хотя оба пассажира уверяли стражей порядка, что они не знали о том, что для ввоза в Россию этих растений необходимо было получить фитосанитарный сертификат, растения были конфискованы, а пассажирам выписаны штрафы .
С начала года сотрудники Кемеровской таможни вместе с представителями Россельхознадзора по Республике Хакасия и Тыва и Кемеровской области выявили и изъяли 470 единиц растительной продукции, из них 408 – являлись саженцами орхидей. В отношении 102 пассажиров были составлены административные материалы по ч.1 ст.16.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а все изъятые растения, цветы и семена впоследствии были уничтожены.
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