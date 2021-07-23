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Кемеровская таможня пресекла контрабанду 3 кг наркотиков почтой

В 1 полугодии 2021 года Кемеровские таможенники обнаружили  в международных почтовых отправлениях (МПО), прибывших в Кузбасс, почти 3 кг наркотических средств и 8 кг сильнодействующих веществ.

С начала года сотрудники Кемеровской таможни возбудили 9 уголовных дел, связанных с контрабандным перемещением сильнодействующих, наркотических и психотропных веществ в МПО. Из них 4 уголовных дела возбуждены по ст. 226.1 УК РФ (Незаконное перемещение через государственную границу РФ сильнодействующих веществ) и 5 уголовных дел – по ст. 229.1. УК РФ (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров).

Обнаружить незаконные вложения в почтовых отправлениях помогают кинологи Кемеровской таможни. Кроме МПО они обследуют ручную кладь и багаж пассажиров, прибывающих из стран средней Азии.

С участием служебных собак за 2 квартал 2021 года у граждан Узбекистана и Таджикистана было обнаружено 49 кг табачных изделий, предположительно насвая. Образцы материалов переданы на исследование в Центральное экспертно — криминалистическое таможенное управление г. Новосибирск.

В случае положительных результатов экспертизы, нарушители будут привлечены к административной ответственности по части 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
23/07/2021
Происшествия
Кемерово

Новости Кузбасса

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