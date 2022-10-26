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Кемеровская воинская часть Росгвардии отмечает 66-ю годовщину со дня образования

 25 октября 1956 года в Кемеровской области была сформирована воинская часть внутренних войск МВД СССР.

По случаю памятной даты на плацу подразделения прошел торжественный митинг. К личному составу обратился ветеран воинской части подполковник в отставке Вадим Веселов, отметив, что воины-сибиряки всегда отличались высоким профессионализмом и воинским духом, смелостью и отвагой. Командование вручило отличившимся военнослужащим памятные подарки и пожелало успехов в ратном деле и верной службы на благо Отечества. В завершении мероприятия росгвардейцы возложили цветы к памятнику в честь погибших сослуживцев.

 С первых дней существования кемеровские военнослужащие встали на защиту интересов советского государства и его граждан. При участии бойцов в областном центре возводились гиганты промышленности: Химмаш, Завод химического волокна, Комбинат шелковых тканей и другие предприятия.

 Личный состав кемеровской воинской части обеспечивал поддержание общественного порядка при проведении встречи руководителей США и СССР во Владивостоке в 1972 году, Олимпийских игр в Москве, Зимней Спартакиады народов СССР в 1982 году. Кузбасские воины участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, выполняли воинский долг в Афганистане, пресекали межнациональные конфликты в Нагорном Карабахе. С 1994 года бойцы и офицеры принимали участие в восстановлении конституционного порядка на территории Северо-Кавказского региона. С первых дней специальной военной операции защищают жителей Донецкой и Луганской республик.

 С 2002 года в кемеровской воинской части началась новая историческая глава – на ее базе создан отряд специального назначения «Кузбасс», который стал элитой внутренних войск. При исполнении воинского долга двое военнослужащих воинской части старший лейтенант Сергей Цветков и ефрейтор Тимур Ибрагимов, удостоены звания Героя России (посмертно).

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
26/10/2022
Общество

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