Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кемеровские антимонопольщики пресекли распространение нечестной рекламы юридической компании

23 августа Кемеровское УФАС признало ненадлежащей рекламу ООО «Единый центр Кузбасс». Баннер с текстом «надежные юристы бесплатные консультации» уже сняли со здания на проспекте Кузнецком, 33.

Ранее пенсионерка обратилась в эту юридическую службу и заключила договор с ООО «Единый центр Кузбасс». Оказалось, что услуги консультации о пенсионных выплатах не были бесплатными. Женщина обратилась в Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области, которое передало заявление в антимонопольный орган вместе с копиями документов об оплате в общей сложности на 5000 рублей.

Специалисты в ходе рассмотрения заявления и дела признали факт отсутствия существенной информации в рекламе и введение потребителей в заблуждение надписью «бесплатная консультация».

Предписание обществу не выдавали в связи  с добровольным устранением нарушения. Материалы дела будут переданы должностному лицу для решения вопроса о привлечении к административной ответственности.

Для справки: частью 7 статьи 5 ФЗ «О рекламе» установлено, что  не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.

Общество
kuzbassnews.ru
23/08/2018
Общество
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus