Кемеровские антимонопольщики пресекли распространение нечестной рекламы юридической компании

23 августа Кемеровское УФАС признало ненадлежащей рекламу ООО «Единый центр Кузбасс». Баннер с текстом «надежные юристы бесплатные консультации» уже сняли со здания на проспекте Кузнецком, 33.

Ранее пенсионерка обратилась в эту юридическую службу и заключила договор с ООО «Единый центр Кузбасс». Оказалось, что услуги консультации о пенсионных выплатах не были бесплатными. Женщина обратилась в Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области, которое передало заявление в антимонопольный орган вместе с копиями документов об оплате в общей сложности на 5000 рублей.

Специалисты в ходе рассмотрения заявления и дела признали факт отсутствия существенной информации в рекламе и введение потребителей в заблуждение надписью «бесплатная консультация».

Предписание обществу не выдавали в связи с добровольным устранением нарушения. Материалы дела будут переданы должностному лицу для решения вопроса о привлечении к административной ответственности.

Для справки: частью 7 статьи 5 ФЗ «О рекламе» установлено, что не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.