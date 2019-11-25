Кемеровские бильярдисты – победители областных соревнований

23-24 ноября в Кемерове состоялись областные соревнования среди мужчин по бильярдному спорту в дисциплине «свободная пирамида».
В мероприятии приняли участие 52 спортсмена из Кемерова, Мариинска, Березовского, Междуреченска, Анжеро-Судженска, Промышленновского района.
I место занял кандидат в мастера спорта Роман Ильинов, II место – Артем Жогин, III место разделили Геннадий Столпиченко и мастер спорта Дмитрий Чичканаков.
Фото: пресс-служба АКО
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