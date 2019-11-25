Кемеровские бильярдисты – победители областных соревнований

Сергей Цивилев поздравил женщин Кузбасса с Днем матери Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил кузбасских женщин с Днем матери в своем официальном...

В Новокузнецке на СТО из-за курения сгорели три машины и квадроцикл Площадь пожара составила 84 квадратных метра. По предварительным данным, его причиной стала...

В Новокузнецке автохам наказан за парковку на месте для инвалидов Владелец «Фольксвагена Туарега» припарковался у супермаркета на улице Сеченого в Новокузнецке на...