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Кемеровские дороги очистили от грязи

Более 85 тысяч пог. м дорог очистили за прошедшую неделю службы благоустройства Кемерово от грязи.

Озеленители выполнили окос газонов общей площадью 533 кв.м.Муниципальным предприятием «Спецавтохозяйство» из частного сектора вывезено 7 878 кубометров мусора,предприятиями благоустройствас улично-дорожной сети – 885 кубометров мусора.

От объявлений очищено 102 остановочных павильона.

Дорожная разметка нанесена на общей площадью 97 кв.м. – работы шли на пешеходных переходах, указателях, стрелках, кроме того, обновлено 12 340 пог. м. осевых и краевых линий.

Дорожники выполнили ямочный ремонт дорожного покрытия литой асфальтобетонной смесью общей площадью 562 кв.м, методом Dura Patcher – 613 кв.м., залито битумом 3 741 пог.м. трещин.

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kuzbassnews.ru
17/09/2018
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