Новости Кузбасса

Объекты ремонта пешеходных зон: проспект Ленина от ул. Соборная до ул.9-е Января; проспект Ленинградский от ул.Марковцева до пр. Химиков (четная сторона) и участок от детской поликлиники до пр.Октябрьского, ул. Базовая от ул. Веры Волошиной до ул. Баумана (четная сторона); ул.Толстикова четная сторона: от ул. Каркасная до остановки «2-я Строительная», нечётная сторона: от ул. Горноспасательная до школы № 39; ул. 40 лет Октября, ул. Черноморская (чётная сторона); ул. Масальская от ул. Белозёрная до 2-я Малоплановая (нечетная сторона).

Работы выполняются комплексно: по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» проходит ремонт проезжей части дорог за счет средств федерального и областного бюджетов, а за счёт муниципальной казны ведётся обустройство пешеходных зон.