Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кемеровские дорожники ремонтируют тротуары на площади свыше 18 тысяч кв. м.

Объекты ремонта пешеходных зон: проспект Ленина от ул. Соборная до ул.9-е Января; проспект Ленинградский от ул.Марковцева до пр. Химиков (четная сторона) и участок от детской поликлиники до пр.Октябрьского, ул. Базовая от ул. Веры Волошиной до ул. Баумана (четная сторона); ул.Толстикова четная сторона: от ул. Каркасная до остановки «2-я Строительная», нечётная сторона: от ул. Горноспасательная до школы № 39; ул. 40 лет Октября, ул. Черноморская (чётная сторона); ул. Масальская от ул. Белозёрная до 2-я Малоплановая (нечетная сторона).

Работы выполняются комплексно: по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» проходит ремонт проезжей части дорог за счет средств федерального и областного бюджетов, а за счёт муниципальной казны ведётся обустройство пешеходных зон.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
04/08/2018
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus