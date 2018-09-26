Кемеровские гимнастки на Всероссийских соревнованиях заняли первые места

На Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Юные грации» в Пензе спортсменки кемеровской СШОР №3, показали отличные результаты:

- 1 место в индивидуальных упражнениях по программе 1 разряда у Софьи Гайдук;

- 1 место в групповых упражнениях по программе КМС заняли: Александра Грибкова, Виктория Ефремова, Дарья Илясова, Алина Павлова, Елизавета Фензель;

- в групповых упражнениях по программе 1 разряда 2 место было присуждено Алисе Калюжной, Яне Сизовой, Полине Черновой, Анастасии Чундировой, Элеоноре Реук, Анастасии Шамшиной;

- 3 место в групповых упражнениях по программе 1 разряда завоевали Анна Белогур, Софья Бодяк, Полина Гвоздкова, Мария Закожурникова, Екатерина Кормина, Ева Криушенкова.