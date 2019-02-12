Кемеровские хирурги спасли мужчину с тяжелым заболеванием желудка

Как рассказали в областном департаменте охраны здоровья населения, в хирургическое отделение № 1 Кемеровской областной клинической больницы им. С.В. Беляева в тяжелом состоянии поступил пациент, который стремительно терял вес. Только за одну неделю мужчина потерял 15 кг.

Врачи определили, что из-за язвы желудок больного значительно сузился и не мог принимать пищу.

«Помимо стеноза у больного начались осложнения. УЗИ показало, что язва «проела» желудок и начала разрушать стенки поджелудочной железы. Пациент мог умереть либо от истощения, либо от кровотечения. Требовалась срочная операция», — рассказал заведующий хирургическим отделением №1 Орлан Ооржак.

Врачи провели малотравматичную лапораскапическую операцию: через небольшой разрез удалили пораженный участок желудка (2/3 органа).

Как рассказали в больнице, мужчину выписали, у него отмечается улучшение самочувствия.