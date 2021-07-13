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Кемеровские кардиохирурги провели серию уникальных операций детям с врожденным пороком сердца

Пять операций без применения системы искусственного кровообращения выполнили детские кардиохирурги НИИ Комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (участник НОЦ «Кузбасс»). Такие операции в России выполняют единичные центры.

Это современная малоинвазивная технология, при которой закрытие дефекта межжелудочковой перегородки выполняется окклюдером (специальной сеточкой-ловушкой), которую вводят через небольшой разрез грудины под контролем чреспищеводной эхокардиографии. Такой способ превосходит по результатам традиционный метод открытой хирургической коррекции данного порока. Среди преимуществ — отсутствие использования искусственного кровообращения, минимальная травматичность, короткий период реабилитации после вмешательства.

Операция показана детям до года, у которых технически невозможно провести подобное вмешательство эндоваскулярно (через кровеносные сосуды). Слишком малый диаметр вен и артерий не позволяет провести по ним систему доставки и выполнить коррекцию врожденного прока сердца. Такие операции проводят и детям более старшего возраста с анатомическими особенностями межжелудочковых дефектов.

Серию операций на базе НИИ КПССЗ провела бригада кардиохирургов под руководством доктора медицинских наук Александра Омельченко. Кардиохирург с 20-летним стажем первым в России провел подобную операцию в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е.Н. Мешалкина (г. Новосибирск). В настоящее время он работает в НИИ Комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. На его счету более 3 тысяч выполненных операций при врожденных пороках сердца у новорожденных и детей раннего возраста. До конца года запланировано еще 15 таких операций.

Здоровье
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kuzbassnews.ru
13/07/2021
Здоровье
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