Кемеровские конькобежцы проводят тренировки в ледовом дворце «Кузбасс»

Крыша в новой кузбасской школе за 842 млн рублей протекла сразу после открытия В настоящее время протечек нет, материального ущерба нет, 1 сентября школа начнет работу, как и...

В Новосибирске из-за густого тумана не смогли приземлиться самолеты Сегодня утром, 15 августа, на Новосибирск опустился плотный туман. Как сообщили читатели НГС, им...

Победительницей «Миссис России — 2021» стала Анна Филиппова из Новокузнецка В финале всероссийского конкурса «Миссис Россия — 2021», который проходил в концертном зале «Мир» в...