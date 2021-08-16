Кемеровские конькобежцы проводят тренировки в ледовом дворце «Кузбасс»

Первыми на лёд вышли 35 воспитанников СШОР №2. Занимаются в новом ледовом дворце юные конькобежцы шесть дней в неделю, тренировки проходят в две смены - утром и вечером. Расписание составлено таким образом, чтобы представители разных видов спорта не мешали друг другу.
Длина конькобежного овала составляет 400 метров. Это стандарт, который используется при проведении различных соревнований. Наличие искусственного льда позволит конькобежцам начинать подготовку к новому сезону на два-три месяца раньше обычного. По мнению руководства спортшколы, это положительно скажется на результатах воспитанников.
Фото: пресс-служба администрации Кемерово
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