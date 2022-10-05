Кемеровские легкоатлеты завоевали медали в Нижнем Новгороде и Красноярске

Чемпионат России по бегу на 100 км состоялся в Нижнем Новгороде. Кузбасс представлял спортсмен СШОР № 7 областного центра Василий Корыткин, в итоге он занял третье место. Кемеровчанка Дарина Третьякова стала победительницей на кубке Нижегородской области на дистанции 50 км. Анна Максутова победила в абсолютном зачёте среди женщин в трейловом ультрамарафоне в Красноярском крае. Дистанция 72 километра забега «Мегаватт» связала воедино две визитные карточки Красноярска. Стартовав на Красноярской ГЭС, участники бежали по пересечённой местности через горные хребты, тайгу и лесные ручьи, финишировали в Красноярске у часовни Параскевы Пятницы. Фото: пресс-служба администрации Кемерово