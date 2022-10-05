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Кемеровские легкоатлеты завоевали медали в Нижнем Новгороде и Красноярске

Чемпионат России по бегу на 100 км состоялся в Нижнем Новгороде. Кузбасс  представлял спортсмен СШОР № 7 областного центра Василий Корыткин, в итоге он занял третье место.   Кемеровчанка Дарина Третьякова стала победительницей на кубке Нижегородской области на дистанции 50 км.  Анна Максутова победила в абсолютном зачёте среди женщин в трейловом ультрамарафоне в Красноярском крае. Дистанция 72 километра забега «Мегаватт» связала воедино две визитные карточки Красноярска. Стартовав на Красноярской ГЭС, участники бежали по пересечённой местности через горные хребты, тайгу и лесные ручьи, финишировали в Красноярске у часовни Параскевы Пятницы.    Фото: пресс-служба администрации Кемерово

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kuzbassnews.ru
05/10/2022
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