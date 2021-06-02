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Кемеровские омоновцы со школьниками нарисовали счастливое детство

    В областном центре сотрудники кемеровского ОМОН Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу совместно с воспитанниками молодежного движения «Гвардейская смена» провели совместную акцию, посвященную Дню защиты детей. 

   Стражи правопорядка и школьники отправились в городской парк, в котором совместными усилиями нарисовали на асфальте рисунки, посвященные детству. Они изобразили счастливые семьи и мирное небо. Так участники акции решили подчеркнуть важность обеспечения безопасности граждан и правопорядка для детского счастья.

    Кроме этого, росгвардейцы рассказали детям об истории кемеровского отряда мобильного особого назначения, его основных задачах и героях.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
02/06/2021
Общество
Кемерово

Новости Кузбасса

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