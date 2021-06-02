Кемеровские омоновцы со школьниками нарисовали счастливое детство

В областном центре сотрудники кемеровского ОМОН Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу совместно с воспитанниками молодежного движения «Гвардейская смена» провели совместную акцию, посвященную Дню защиты детей.

Стражи правопорядка и школьники отправились в городской парк, в котором совместными усилиями нарисовали на асфальте рисунки, посвященные детству. Они изобразили счастливые семьи и мирное небо. Так участники акции решили подчеркнуть важность обеспечения безопасности граждан и правопорядка для детского счастья.

Кроме этого, росгвардейцы рассказали детям об истории кемеровского отряда мобильного особого назначения, его основных задачах и героях.