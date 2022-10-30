Кемеровские омоновцы устроили экскурсию для кузбасских школьников

Юным гостям представилась уникальная возможность познакомиться с бытом элитного подразделения Росгвардии. Врио командира ОМОН «Оберег» полковник Николай Хмелев провел экскурсию для детей, рассказал про историю отряда и его героических сотрудников, в числе которых Герой России сержант Станислав Амелин.

Но самой интересной частью, по признанию гостей, стала выставка вооружения и спецсредств. Омоновцы помогли разобраться детям в разнообразии стрелкового оружия, стоящего на вооружения отряда, а также помогли примерить юным кузбассовцам защитную экипировку.

Фото: Росгвардия