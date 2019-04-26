Кемеровские парки обрабатывают от клещей

В Кемерово приступили к акарицидной обработке территорий против клещей.
Уже обработаны территории в Парке Победы им. Г.К. Жукова, Кузбасском парке, Сквере новорождённых на ФПК, центральных кладбищах №1 и 2.
Фото: пресс-служба администрации Кемерово.
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