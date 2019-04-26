Кемеровские парки обрабатывают от клещей

Четверо подростков избили мальчика около ТЦ в Кемерове В Кемерове произошел инцидент – четверо местных жителей набросились на подростка и избили его около...

Жительница Кузбасса насмерть забила женщину В Прокопьевске 28-летняя местная жительница до смерти забила женщину. Погибшая устроила скандал с...

В колледже рассказали о застреленном в Новокузнецке подростке В Новокузнецком горнотранспортном колледже рассказали о застреленном 17-летнем студенте. Погибший...