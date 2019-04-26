Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кемеровские парки обрабатывают от клещей

В Кемерово приступили к акарицидной обработке территорий против клещей.

Уже обработаны территории в Парке Победы им. Г.К. Жукова, Кузбасском парке, Сквере новорождённых на ФПК, центральных кладбищах №1 и 2.

 

Фото: пресс-служба администрации Кемерово.

Общество
Топ
Кемерово
kuzbassnews.ru
26/04/2019
Общество
Топ
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Четверо подростков избили мальчика около ТЦ в Кемерове
В Кемерове произошел инцидент – четверо местных жителей набросились на подростка и избили его около...
Жительница Кузбасса насмерть забила женщину
В Прокопьевске 28-летняя местная жительница до смерти забила женщину. Погибшая устроила скандал с...
В колледже рассказали о застреленном в Новокузнецке подростке
В Новокузнецком горнотранспортном колледже рассказали о застреленном 17-летнем студенте. Погибший...
Названа дата отключения отопления в Кузбассе
Власти Кузбасса назвали ориентировочные сроки отключения батарей в жилых домах. Если погода не...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus