Кемеровские пожарные и росгвардейцы приняли участие в межведомственных учениях по ликвидации учебного пожара

Пожарно-тактические учения прошли в здании Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. По замыслу учений возгорание возникло в результате короткого замыкания электрооборудования в одном из помещений на третьем этаже.

Сработала пожарная сигнализация, дежурный управления сообщил о происшествии на пункт пожарной связи и дал команду на эвакуацию людей, находящихся в здании. Внештатный пожарный расчет территориального управления Росгвардии приступил к первоочередным мероприятиям при возникновении пожара, обесточив здание и обеспечив эвакуацию личного состава и служебной документации.

К моменту прибытия первых подразделений на месте был создан оперативный штаб пожаротушения с участием представителей МЧС России и Росгвардии. По легенде учений несколько человек были отрезаны от путей эвакуации. Они не смогли самостоятельно покинуть здание. Им требовалась помощь пожарных.

В результате слаженных действий сотрудников МЧС России и внештатного пожарного расчета Росгвардии учебное возгорание удалось ликвидировать в кратчайший срок. Начальник инспекции пожарной безопасности Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу капитан Александр Кривопалов отметил слаженные действия личного состава и пожарных в случае возникновения «учебного» пожара.