Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кемеровские пожарные и росгвардейцы приняли участие в межведомственных учениях по ликвидации учебного пожара

 Пожарно-тактические учения прошли в здании Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. По замыслу учений возгорание возникло в результате короткого замыкания электрооборудования в одном из помещений на третьем этаже.

Сработала пожарная сигнализация, дежурный управления сообщил о происшествии на пункт пожарной связи и дал команду на эвакуацию людей, находящихся в здании. Внештатный пожарный расчет территориального управления Росгвардии приступил к первоочередным мероприятиям при возникновении пожара, обесточив здание и обеспечив эвакуацию личного состава и служебной документации.

 К моменту прибытия первых подразделений на месте был создан оперативный штаб пожаротушения с участием представителей МЧС России и Росгвардии. По легенде учений несколько человек были отрезаны от путей эвакуации. Они не смогли самостоятельно покинуть здание. Им требовалась помощь пожарных.

 В результате слаженных действий сотрудников МЧС России и внештатного пожарного расчета Росгвардии учебное возгорание удалось ликвидировать в кратчайший срок. Начальник инспекции пожарной безопасности Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу капитан Александр Кривопалов отметил слаженные действия личного состава и пожарных в случае возникновения «учебного» пожара.

 

 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
14/07/2022
Общество
Кемерово

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus