Кемеровские пожарные спасли троих человек

На пожаре в одном из многоквартирных домов в Кемерово сотрудники МЧС России спасли женщину и двух мужчин.
Сообщение о пожаре в дежурную диспетчерскую службу поступило от жильцов соседних квартир. Пожар возник в квартире на третьем этаже, жильцы этой квартиры успели покинуть горящее помещение. Троим соседям – женщине и двоим мужчинам – понадобилась помощь спасателей.
воих человек эвакуировали через окно с помощью трехколенной лестницы, одного мужчину – вывели на улицу через подъезд. Другим жильцам дома помощь не потребовалась. Пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.
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