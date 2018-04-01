Кемеровские пожарные спасли троих человек

На пожаре в одном из многоквартирных домов в Кемерово сотрудники МЧС России спасли женщину и двух мужчин.

Сообщение о пожаре в дежурную диспетчерскую службу поступило от жильцов соседних квартир. Пожар возник в квартире на третьем этаже, жильцы этой квартиры успели покинуть горящее помещение. Троим соседям – женщине и двоим мужчинам – понадобилась помощь спасателей.

воих человек эвакуировали через окно с помощью трехколенной лестницы, одного мужчину – вывели на улицу через подъезд. Другим жильцам дома помощь не потребовалась. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.