Кемеровские предприниматели смогут сдать макулатуру и отработанные батарейки

Центр поддержки предпринимательства Кемерово будет принимать отработанные батарейки и макулатуру у бизнесменов.
В кемеровском Центре поддержки предпринимательства начал работу пункт приёма использованных батареек и макулатуры для предпринимателей в рамках областной экологической акции «Соберём. Сдадим. Переработаем!». Собранная бумага будет направляться на переработку, а батарейки – на утилизацию.
Фото: пресс-служба администрации Кемерово
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