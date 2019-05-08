Кемеровские предприниматели смогут сдать макулатуру и отработанные батарейки

День Победы в Новокузнецке: где перекроют дороги В этом году 9 мая исполняется 74-я годовщина со Дня Победы в ВОВ.

В кузбасском городе по бутылкам разливали подозрительную воду В Белове сотрудники Роспотребнадзора провели повторную проверку на предприятии по розливу питьевой...

По делу о пожаре в «Зимней вишне» судом будут допрошены 600 человек Рассмотрение дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» по существу начнется 16 мая, в ходе...