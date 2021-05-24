Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кемеровские росгвардейцы исполнили мечту дошколят

    В кемеровском детском саду №140 многие из воспитанников пожелали, когда вырастут, стать полицейскими. Об этом ребята нарисовали в детском конкурсе рисунков, посвященном будущей профессии. Представители Росгвардии решили исполнить детскую мечту и навестили дошколят.

    Инструктор группы профессиональной подготовки кемеровского отдела вневедомственной охраны Росгвардии капитан Дмитрий Каркушин рассказал на встрече с детьми об особенностях службы в войсках правопорядка. Офицер обратил внимание дошколят, что будущий сотрудник Росгвардии или полиции с детства должен готовиться к ответственной профессии. Вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, хорошо учиться, не обижать и защищать слабых.

    Во время встречи росгвардеец продемонстрировал ребятам экипировку, которой оснащены бойцы групп задержаний вневедомственной охраны. Офицер отметил, что сотрудники экипажей Росгвардии ежедневно рискуют своей жизнью, поэтому несут службу в бронежилетах и защитных шлемах.

    Кроме этого, капитан Дмитрий Каркушин напомнил детям о правилах личной безопасности на улице и в быту. Он призвал ребят не разговаривать с незнакомцами, а также, находясь дома, не открывать двери незнакомым людям, даже если они представились сотрудниками полиции.

    Во время увлекательной встречи юные кемеровчане задавали интересующие их вопросы представителю Росгвардии, а в завершении попросили офицера в будущем показать настоящий патрульный автомобиль.

 

   

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
24/05/2021
Общество
Кемерово

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Из-за отсутствия акушеров-гинекологов в Кузбассе закрыли родильный дом
В Кузбассе из-за отсутствия акушеров-гинекологов пришлось закрыть родильный дом. Беременные женщины...
Новый терминал аэропорта имени Леонова открылся в Кемерово
Новый терминал аэропорта имени космонавта Алексея Леонова открыт в Кемерово. Об этом сообщает РИА...
Матвиенко прибыла в Кузбасс, где состоится выездная сессия Евразийского женского форума
В ходе поездки состоится выездная сессия Евразийского женского форума, темой которой стала "...
Минпромторг Кузбасса прокомментировал ночные вспышки пламени на «Химпроме»
В ночь с воскресенья на понедельник, 24-го мая, жители областного центра заметили яркие вспышки в...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus