Кемеровские росгвардейцы исполнили мечту дошколят

В кемеровском детском саду №140 многие из воспитанников пожелали, когда вырастут, стать полицейскими. Об этом ребята нарисовали в детском конкурсе рисунков, посвященном будущей профессии. Представители Росгвардии решили исполнить детскую мечту и навестили дошколят.

Инструктор группы профессиональной подготовки кемеровского отдела вневедомственной охраны Росгвардии капитан Дмитрий Каркушин рассказал на встрече с детьми об особенностях службы в войсках правопорядка. Офицер обратил внимание дошколят, что будущий сотрудник Росгвардии или полиции с детства должен готовиться к ответственной профессии. Вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, хорошо учиться, не обижать и защищать слабых.

Во время встречи росгвардеец продемонстрировал ребятам экипировку, которой оснащены бойцы групп задержаний вневедомственной охраны. Офицер отметил, что сотрудники экипажей Росгвардии ежедневно рискуют своей жизнью, поэтому несут службу в бронежилетах и защитных шлемах.

Кроме этого, капитан Дмитрий Каркушин напомнил детям о правилах личной безопасности на улице и в быту. Он призвал ребят не разговаривать с незнакомцами, а также, находясь дома, не открывать двери незнакомым людям, даже если они представились сотрудниками полиции.

Во время увлекательной встречи юные кемеровчане задавали интересующие их вопросы представителю Росгвардии, а в завершении попросили офицера в будущем показать настоящий патрульный автомобиль.