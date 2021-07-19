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Кемеровские росгвардейцы нашли и вернули домой потерявшегося 6-летнего ребенка

  В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе сержантов Яна Рыжкова и Семёна Серафимовича оперативно отыскал 6-летнего мальчика, который ушел со двора в неизвестном направлении.

 В дневное время росгвардейцы получили сигнал горожанки, которая разыскивала своего малолетнего сына. По предварительной информации, заявительница позволила ребенку поиграть во дворе, спустя время она не обнаружила его на месте. Приметы мальчика поступили всем экипажам Росгвардии, задействованным в единой системе дислокации. В ходе поисковых мероприятий росгвардейцы во дворе многоквартирного дома по улице Волгоградская обнаружили разыскиваемого ребенка в компании сверстника. Росгвардейцы, обеспечив безопасность детям, вызвали сотрудницу по делам несовершеннолетних, которая прибыла на адрес вместе с мамой мальчика. Оказалось, что ребенка со двора на прогулку позвал его приятель. Вместе они прошли несколько дворов, пока их не обнаружили сотрудники Росгвардии.

  Заявительница поблагодарила стражей правопорядка за оперативность.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
19/07/2021
Общество
Кемерово

Новости Кузбасса

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