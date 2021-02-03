Кемеровские росгвардейцы обезопасили жильцов многоквартирного дома, в котором произошло возгорание
В Кемерове сотрудники Росгвардии вневедомственной охраны во время ночного дежурства эвакуировали граждан из многоквартирного дома, в подвале которого случился пожар.
В ночное время экипаж войск правопорядка в составе сержанта Михаила Базанова и старшины Вячеслава Груденкова получили сигнал о нарушении охраняемой линии связи в жилом доме по улицы Свободы. Стражи правопорядка спустя несколько минут прибыли на адрес, где в подъезде обнаружили задымление. Сообщив о происшествии в пожарную охрану, росгвардейцы приступили к немедленной эвакуации жильцов многоэтажки. Прибывшие сотрудники МЧС России ликвидировали очаг горения в подвале жилого дома, после чего граждане смогли вернуться домой.
Обеспечив безопасность горожан и сохранность их имущества, экипаж Росгвардии продолжил патрулировать городские улицы.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Власти города Кемерова планируют демонтировать старый Кузнецкий мост через реку Томь, который...
|
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв подписал новое распоряжение, связанное с пандемией коронавируса...
|
Посетители одного из баров в Новокузнецке устроили потасовку на почве ревности. Двое мужчин,...
|
У мэра города появится новый заместитель.