Кемеровские росгвардейцы обезопасили жильцов многоквартирного дома, в котором произошло возгорание

В Кемерове сотрудники Росгвардии вневедомственной охраны во время ночного дежурства эвакуировали граждан из многоквартирного дома, в подвале которого случился пожар.

В ночное время экипаж войск правопорядка в составе сержанта Михаила Базанова и старшины Вячеслава Груденкова получили сигнал о нарушении охраняемой линии связи в жилом доме по улицы Свободы. Стражи правопорядка спустя несколько минут прибыли на адрес, где в подъезде обнаружили задымление. Сообщив о происшествии в пожарную охрану, росгвардейцы приступили к немедленной эвакуации жильцов многоэтажки. Прибывшие сотрудники МЧС России ликвидировали очаг горения в подвале жилого дома, после чего граждане смогли вернуться домой.

Обеспечив безопасность горожан и сохранность их имущества, экипаж Росгвардии продолжил патрулировать городские улицы.