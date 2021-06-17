Кемеровские росгвардейцы оказали помощь получившему ножевое ранение молодому человеку

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 20-летнего местного жителя, который в ходе конфликта нанес ножевое ранение молодому человеку, и оказали необходимую помощь пострадавшему.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в одно из городских общежитий. Около подъезда стражи правопорядка обнаружили компанию молодых людей, среди которых был 19-летний горожанин с ножевым ранением. Росгвардейцы оказали ему помощь и вызвали на место происшествия бригаду медиков.

По предварительной информации, у молодых людей возник конфликт с компанией отдыхающих в общежитии граждан. В ходе выяснения отношений в коридоре общежития произошла драка, в которой злоумышленник нанес ножевое ранение своему оппоненту. После этого консьержка нажала на кнопку экстренного вызова группы задержания.

Подозреваемый попытался скрыться с места происшествия бегством, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Им оказался 20-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Для дальнейшего разбирательства прибыли сотрудники органов внутренних дел. Пострадавший госпитализирован.