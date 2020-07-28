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Кемеровские росгвардейцы помогают восстанавливать места захоронений воинов-красноармейцев

   В областном центре представители региональной Росгвардии вместе со школьниками помогли местной жительнице привести в порядок место захоронения  ее отца – участника Великой Отечественной войны Силинина Николая Куприяновича.
   Двадцатилетний лыжник-спортсмен из Кузбасса был призван в ряды Красной Армии на Дальний Восток в 1940 году. Когда началась Великая Отечественная война, Николая Куприяновича через всю страну направили на фронт в 263-ю стрелковую дивизию, с которой он прошел всю войну. Красноармеец был четырежды ран, принимал участие во взятии Кёнигсберга, отмечен боевыми наградами. После войны кузбассовец поднимал сельское хозяйство родного края.
   Николай Куприянович скончался в мае 1975 года, оставив пятерых детей. Старшая дочь Надежда Силина в юбилейный год решила восстановить отцовский памятник, который подвергся нападению вандалов. Злоумышленники сорвали с обелиска красную звезду.
 Помочь пенсионерке восстановить семейное памятное место вызвались представители всероссийского общественного объединения «Волонтеры Победы», в ряды которых входят кемеровские росгвардейцы вневедомственной охраны, а также воспитанники класса Росгвардии школы №74. Волонтеры помогли Надежде Николаевне расчистить территорию места захоронения красноармейца, покрасить ограждение и обелиск, на котором в ближайшее время вновь будет установлена красная звезда.
  Благотворительные работы по восстановлению мест захоронений воинов-кузбассовцев волонтеры из Росгвардии пообещали продолжить.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
28/07/2020
Общество
Кемерово
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