Кемеровские росгвардейцы помогают восстанавливать места захоронений воинов-красноармейцев

В областном центре представители региональной Росгвардии вместе со школьниками помогли местной жительнице привести в порядок место захоронения ее отца – участника Великой Отечественной войны Силинина Николая Куприяновича.

Двадцатилетний лыжник-спортсмен из Кузбасса был призван в ряды Красной Армии на Дальний Восток в 1940 году. Когда началась Великая Отечественная война, Николая Куприяновича через всю страну направили на фронт в 263-ю стрелковую дивизию, с которой он прошел всю войну. Красноармеец был четырежды ран, принимал участие во взятии Кёнигсберга, отмечен боевыми наградами. После войны кузбассовец поднимал сельское хозяйство родного края.

Николай Куприянович скончался в мае 1975 года, оставив пятерых детей. Старшая дочь Надежда Силина в юбилейный год решила восстановить отцовский памятник, который подвергся нападению вандалов. Злоумышленники сорвали с обелиска красную звезду.

Помочь пенсионерке восстановить семейное памятное место вызвались представители всероссийского общественного объединения «Волонтеры Победы», в ряды которых входят кемеровские росгвардейцы вневедомственной охраны, а также воспитанники класса Росгвардии школы №74. Волонтеры помогли Надежде Николаевне расчистить территорию места захоронения красноармейца, покрасить ограждение и обелиск, на котором в ближайшее время вновь будет установлена красная звезда.

Благотворительные работы по восстановлению мест захоронений воинов-кузбассовцев волонтеры из Росгвардии пообещали продолжить.