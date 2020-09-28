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Кемеровские росгвардейцы посетили место захоронения супругов-фронтовиков

    Военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» и воспитанники класса Росгвардии посетили место захоронения участников Великой Отечественной войны – ветеранов внутренних войск Николая Иосифовича и Татьяны Мефодьевны Дроздовой. В память о героической супружеской паре из Кемерова, а также в рамках всероссийской акции «Лес Победы» росгвардейцы высадили рядом с могилой фронтовиков березу.

    Николай Иосифович и Татьяна Мефодьевна познакомились на фронте в 1943 году, во время битвы за Днепр. С момента знакомства пара не расставалась, вместе дошли до победного мая, в котором и поженились. Татьяна Мефодьевна награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За отвагу», «За боевые заслуги», Николай Иосифович был удостоен ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I и II степени, медали «За боевые заслуги».

    После войны супруги вернулись в родной Кузбасс, где продолжили военную службу во внутренних войсках. Николай Иосифович ушел из жизни в 1977 году. Татьяна Мефодьевна скончалась в возрасте 96 лет и была захоронена рядом с мужем.

Общество
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kuzbassnews.ru
28/09/2020
Общество
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Кемерово
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Новости Кузбасса

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