Кемеровские росгвардейцы посетили место захоронения супругов-фронтовиков

Военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» и воспитанники класса Росгвардии посетили место захоронения участников Великой Отечественной войны – ветеранов внутренних войск Николая Иосифовича и Татьяны Мефодьевны Дроздовой. В память о героической супружеской паре из Кемерова, а также в рамках всероссийской акции «Лес Победы» росгвардейцы высадили рядом с могилой фронтовиков березу.

Николай Иосифович и Татьяна Мефодьевна познакомились на фронте в 1943 году, во время битвы за Днепр. С момента знакомства пара не расставалась, вместе дошли до победного мая, в котором и поженились. Татьяна Мефодьевна награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За отвагу», «За боевые заслуги», Николай Иосифович был удостоен ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I и II степени, медали «За боевые заслуги».

После войны супруги вернулись в родной Кузбасс, где продолжили военную службу во внутренних войсках. Николай Иосифович ушел из жизни в 1977 году. Татьяна Мефодьевна скончалась в возрасте 96 лет и была захоронена рядом с мужем.