Кемеровские росгвардейцы предотвратили кражу линии связи

В Кемерове экипаж Росгвардии вневедомственной охраны с поличным задержал злоумышленников, которые повредили с целью хищения около 50 метров телефонного кабеля.

В ночное время в областном центре группа задержания, получив сигнал о повреждении канала связи, прибыла на улицу Инициативная. На указанном адресе росгвардейцы обнаружили открытый канализационный колодец, в котором находился моток обрезанного кабеля. Предположив, что за ним могут вернуться злоумышленники, стражи правопорядка стали наблюдать за местом происшествия, к которому спустя время приблизились двое неизвестных. Один из них забрался в колодец и попытался вытащить кабель. В этот момент граждане были задержаны. Ими оказались ранее неоднократно судимые 45-летний местный житель и его 34-летняя приятельница. При их досмотре был обнаружен рюкзак с инструментами, с помощью которых задержанные повредили линию связи. По предварительной информации, телефонный кабель злоумышленники планировали сдать в пункт приема цветмета.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что крупные телекоммуникационные сети региона оснащены техническими средствами безопасности и находятся под защитой силового ведомства. При обрыве линии связи диспетчер передает информацию ближайшей группе задержания, которая в течение нескольких минут прибудет на место происшествия. Подозреваемые в нарушении работы или повреждении имущества телекоммуникационных сетей будут задержаны в рамках действующего законодательства.