Кемеровские росгвардейцы предотвратили пожар в автосервисе

Ставропольские школьники стали победителями конкурса «Большая перемена» Финансовую поддержку получат 9 старшеклассников из нашего края. Завершился Всероссийский конкурс «...

В Уфе сквер у площади двух фонтанов получил современные фонари ишимбайского производства В сквере возле площади двух фонтанов, расположенных за зданием Молодежного театра, появилось...

Губернатор Кузбасса поделился потрясающей историей Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв на свей странице в Instagram поделился с подписчиками своей...