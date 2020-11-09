Кемеровские росгвардейцы предотвратили пожар в автосервисе

В Кемерове экипаж Росгвардии вневедомственной охраны в составе старшего прапорщика Андрея Попова и младшего сержанта Ивана Шмелькова помогли уберечь имущество предпринимателя от последствий пожара.
Поздно вечером росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый автосервис по улице Лермонтова. Стражи правопорядка выяснили, что сработала охранно-пожарная сигнализация коммерческого предприятия. Обследуя объект, экипаж заметил дым, который выходил из подсобного помещения. На место происшествия была вызвана пожарно-спасательная служба. Специалисты провели дымоудаление в котельной, возникшее, по предварительным данным, из-за неисправности дизельного котла.
Собственник автосервиса поблагодарил росгвардейцев и сотрудников МЧС за оперативное вмешательство, благодаря которому удалось предотвратить крупный материальный ущерб.
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