Кемеровские росгвардейцы пресекли движение автомобилем под управлением нетрезвого водителя

В Кемерове вновь подскочило число заразившихся коронавирусом В оперштабе раскрыли данные по новым заболевшим в Кемерове. По данным за 23 июля, в городе резко...

Кузбассовцев ждут дождливые выходные с грозами Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде на предстоящие выходные. Жителей области...

На границах Кузбасса возобновлен режим ограничений Как отметили в правительстве региона, в Кемеровской области действует режим повышенной готовности,...