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Кемеровские росгвардейцы пресекли движение автомобилем под управлением нетрезвого водителя

 Накануне в областном центре благодаря бдительности граждан экипаж Росгвардии вневедомственной охраны предотвратил управление автомобилем лицом с признаками алкогольного опьянения.

  О происшествии сообщил случайный прохожий, заметивший во дворе многоквартирного дома странное поведение водителя иномарки. Действия автовладельца попали на записи камеры видеонаблюдения.

  Прибывший спустя несколько минут экипаж Росгвардии остановил водителя, от которого исходил резкий запах алкоголя. Предварительно установлено, что лишенный водительских прав 33-летний кузбассовец оказался ранее судимым за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

  Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы вызвали к месту происшествия сотрудников Госавтоинспекции.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
24/07/2020
Происшествия
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