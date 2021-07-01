Кемеровские росгвардейцы пресекли опасную езду нетрезвого водителя

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал водителя с признаками алкогольного опьянения, который завладел автомобилем своей родственницы.

В дневное время стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога», поступивший с охраняемой детской спортивной школы. Работница учреждения пояснила, что по камерам видеонаблюдения заметила иномарку, которая совершила наезд на ограждение, после чего автомобиль продолжил движение, виляя из стороны в сторону.

Выяснив приметы авто, росгвардейцы приступили к поиску. Спустя время стражи правопорядка обнаружили разыскиваемый автомобиль «Хонда Лого», который двигался по улице Багратиона. Бойцы остановили водителя, которым оказался ранее неоднократно судимый 34-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения и без прав управления транспортным средством. По предварительной информации, задержанный завладел автомобилем своей матери и отправился кататься по городу, совершив ДТП.

Для дальнейшего разбирательства росгврадейцы передали водителя сотрудникам органов внутренних