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Кемеровские росгвардейцы сдали ГТО

В областном центре личный состав Управления вневедомственной охраны кузбасской Росгвардии присоединился к общероссийскому движению «Готов к труду и обороне».

Спортивные испытания офицеры прошли на территории легкоатлетического манежа. Росгвардейцы выполнили нормативы в прыжках в длину с места, подтягивании на перекладине, стрельбе и в беге. Спортивные результаты зафиксировали представители из центра тестирования ГТО и тренерский состав манежа. После обработки результатов росгвардейцев ожидает торжественная церемония вручения удостоверений и знаков отличия.

К общероссийскому движению «Готов к труду и обороне» присоединились уже более 300 кузбасских росгвардейцев.

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
08/10/2020
Спорт
Кемерово
Новости Кузбасса

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