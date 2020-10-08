Кемеровские росгвардейцы сдали ГТО

В областном центре личный состав Управления вневедомственной охраны кузбасской Росгвардии присоединился к общероссийскому движению «Готов к труду и обороне».
Спортивные испытания офицеры прошли на территории легкоатлетического манежа. Росгвардейцы выполнили нормативы в прыжках в длину с места, подтягивании на перекладине, стрельбе и в беге. Спортивные результаты зафиксировали представители из центра тестирования ГТО и тренерский состав манежа. После обработки результатов росгвардейцев ожидает торжественная церемония вручения удостоверений и знаков отличия.
К общероссийскому движению «Готов к труду и обороне» присоединились уже более 300 кузбасских росгвардейцев.
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