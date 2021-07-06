Кемеровские росгвардейцы задержали дебошира, разгромившего торговый павильон

В областной столице сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали рецидивиста, устроившего погром на охраняемом объекте.
В ночное время стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» в торговый павильон на остановке по улице Тухачевского. Работница торговой точки рассказала о конфликте с посетителем, который стал вести себя неадекватно и в результате разбил руками витрину, перевернул холодильник, мультикассу, причинив материальный ущерб, после чего скрылся.
Стражи правопорядка установили приметы и приступили к поиску подозреваемого. Разыскиваемого росгвардейцы задержали недалеко от места происшествия. Им оказался ранее судимый за незаконное проникновение в жилище 26-летний горожанин с признаками алкогольного опьянения. Причину поступка он не пояснил.
Для выяснения обстоятельств случившегося и оценки причиненного ущерба стражи правопорядка передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.
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