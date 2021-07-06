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Кемеровские росгвардейцы задержали дебошира, разгромившего торговый павильон

  В областной столице сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали рецидивиста, устроившего погром на охраняемом объекте.

 В ночное время стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» в торговый павильон на остановке по улице Тухачевского. Работница торговой точки рассказала о конфликте с посетителем, который стал вести себя неадекватно и в результате разбил руками витрину, перевернул холодильник, мультикассу, причинив материальный ущерб, после чего скрылся.

 Стражи правопорядка установили приметы и приступили к поиску подозреваемого. Разыскиваемого росгвардейцы задержали недалеко от места происшествия. Им оказался ранее судимый за незаконное проникновение в жилище 26-летний горожанин с признаками алкогольного опьянения. Причину поступка он не пояснил.

 Для выяснения обстоятельств случившегося и оценки причиненного ущерба стражи правопорядка передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
06/07/2021
Происшествия
Кемерово

Новости Кузбасса

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