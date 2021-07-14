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Кемеровские росгвардейцы задержали грабителя, похитившего выручку из магазина

 В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал рецидивиста, который похитил денежные средства из кассового аппарата.

 В дневное время росгвардейцы прибили на сигнал о грабеже в продуктовый магазин по улице Ворошилова. Работница торговой точки пояснила, что один из посетителей попросил у нее товар с витрины. Когда продавец отвлеклась, злоумышленник дотянулся до кассового аппарата, схватил денежные средства и скрылся. Женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

 Группа задержания установила приметы подозреваемого и приступила к поиску. Спустя время подходящего под описание злоумышленника росгвардейцы заметили на бульваре Строителей. При виде патрульного автомобиля подозреваемый попытался убежать, но в ходе преследования он был задержан. Им оказался ранее судимый за кражи и грабеж 40-летний кемеровчанин с признаками алкогольного опьянения. При досмотре у него обнаружены похищенные денежные средства в размере более 10 тысяч рублей.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали рецидивиста сотрудникам органов внутренних дел. Похищенную выручку стражи правопорядка вернули в магазин.  

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
14/07/2021
Происшествия
Кемерово

Новости Кузбасса

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