Кемеровские росгвардейцы задержали красноярку, пытавшуюся обокрасть строительный магазин

В областном центре экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в строительный гипермаркет, в котором стражи правопорядка задержали 27-летнюю жительницу Красноярска. Девушка пыталась пронести в пакете мимо кассы два шуруповерта стоимостью 5 000 рублей, но была замечена и остановлена работниками торговой организации.

По предварительной информации, ранее судимая за аналогичное преступление красноярка намеревалась сбыть похищенное имущество. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемую правоохранителям.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной.