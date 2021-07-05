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Кемеровские росгвардейцы задержали квартирного вора, который проник в жилище горожанина по водосточной трубе

В Кемерове благодаря бдительности соседей экипаж вневедомственной охраны Росгвардии с поличным задержал рецидивиста, который через балкон проник в чужую квартиру и пытался похитить имущество.

 В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемую квартиру по проспекту Октябрьский. Стражей правопорядка встретила 40-летняя местная жительница и пояснила, что услышала подозрительный шум из квартиры соседа. Зная, что хозяина жилища не была в городе, она нажала кнопку экстренного вызова группы задержания.

 В ходе наружного осмотра многоквартирного дома росгвардейцы обнаружили на земле чемодан, а также мужчину, спускающегося по водосточной трубе. Стражи правопорядка задержали подозреваемого. Им оказался ранее однократно судимый 41-летний местный житель.

 По предварительной информации, мужчина по водосточной трубе забрался на балкон третьего этажа и проник в квартиру. Похищенное имущество злоумышленник уложил в хозяйский чемодан и спустил вниз с помощью бельевой веревки, а затем попытался скрыться, но был задержан.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого сотрудникам органов внутренних дел. Стражи правопорядка поблагодарили горожанку за бдительность.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
05/07/2021
Происшествия
Кемерово

Новости Кузбасса

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