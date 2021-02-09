Кемеровские росгвардейцы задержали похитителя имущества из автомобиля горожанина

В Кемерове экипаж Росгвардии вневедомственной охраны по приметам задержал похитителя автомобильного аккумулятора.
Во время ночного дежурства на маршруте патрулирования проспекта Шахтеров росгвардейцы получили ориентировку на подозреваемого в куртке с оранжевыми вставками. За помощью к стражам правопорядка обратился автовладелец отечественного ВАЗ-2107, из которого был похищен аккумулятор. Кроме этого, в то же время сообщения о неизвестном с характерными приметами поступили от двух других местных жителей, чьи автомобили подверглись противоправным посягательствам, но благодаря сработавшей сигнализации, злоумышленник был вынужден ретироваться.
В ходе поисковых мероприятий по горячим следам росгвардейцы обнаружили и задержали подходящего под описание молодого человека. Им оказался ранее судимый за кражу 20-летний местный житель.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого кемеровчанина сотрудникам органов внутренних дел.
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